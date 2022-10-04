У світло-жовтому костюмі і з брошкою-мапою: Олена Зеленська виступила на форумі у Польщі

Перша леді в образі від українського бренду з'явилася на міжнародній конференції.

Олена Зеленська взяла участь у відкритті Варшавського безпекового форуму – щорічної міжнародної конференції, на яку з'їжджаються учасники з усього світу.

Там вона виступила з промовою, у якій говорила про нинішню світову підтримку України.

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

"Це серйозна інвестиція в безпеку і стабільність регіону, Європи та планети загалом. Інвестиція у створення світу, у якому ми всі хотіли б жити, не хвилюючись за своїх дітей", - зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

Зеленська закликала всіх міжнародних партнерів брати приклад із Польщі – не боятися ставати на правильний бік.

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

"Польща одразу зрозуміла, що російський повномасштабний напад на Україну – атака не лише на нас, а й на всі людські цінності: право на свободу, дім, країну. Тож, захищаючись від нападника, Україна відстоює не тільки себе.

Не можна, щоб агресія стала мовою спілкування у світі. Не можна, щоб ракети, які летять на житлові будинки, стали прийнятним для всіх аргументом. І разом ми цього не допустимо", - сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На форумі перша леді постала у світло-жовтому костюмі від українського бренду the COAT, який складався із широких штанів зі стрілками і подовженого жакету з коміром-стійкою і накладними клапанами на кишенях. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

До жакету Олена прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova. Брошку прикрашає один камінчик, який розташований у Донецьку – це рідне місто дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

Зеленська зробила акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки від Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: press-centr.com

Нагадаємо, у межах свого візиту до Польщі Зеленська зустрілася із першою леді Агатою Корнгаузер-Дудою.

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