У світлому кардигані і сорочці шоколадного відтінку: Олена Зеленська відвідала прийомну родину на Київщині

Напередодні Різдва Олена Зеленська завітала з подарунками до великої прийомної родини на Київщині.

Світлинами із зустрічі вона поділилася в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ця сімʼя вже понад 10 років приймає до себе дітей і виховує їх із турботою. За цей час 14 дітям пощастило зростати в їхній родині, відчуваючи сімейне тепло й затишок. Увесь їхній будинок наповнений світлинами дітей.

Сьогодні Анатолій та Ірина вже виховують й онуків власного сина. Тим часом інші діти дорослішають. Анастасія закінчує 11-й клас. Тінлун та Артем вступили до ліцею. Тінфон цікавиться IT-технологіями. Євген грає у волейбольній команді. Максим – футбольний фанат", – написала у дописі перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська повідомила, що з цією метою вони запустили ініціативу "Різдво на порозі»", щоб уперше комплексно привітати всі прийомні сімʼї в Україні і підкреслити важливість сімейних форм виховання.

Там перша леді постала у світлому кардигані, сорочці шоколадного відтінку і коричневих штанях-палацо.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на заході "Почесний амбасадор України – 2023. Справа заради перемоги" з'явилася у розкішній вишиванці.

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