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У світлому костюмі і топі з V-подібним вирізом: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сфотографувалася з подружжям Зеленських
Джорджа Мелоні у діловому аутфіті у світлих відтінках з’явилася у Римі на конференції, присвяченій Україні.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сфотографувалася з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською під час міжнародної Конференції з питань відновлення України URC 2025, яка відбулася у конференц-центрі La Nuvola у Римі.
Прем’єрка з’явилася там у діловому образі. На ній був світлий костюм, який складався з подовженого жакета і прямих вкорочених штанів зі стрілками, і білий топ із V-подібним вирізом.
Аутфіт Мелоні доповнила світло-сірими шкіряними туфлями. Джорджа зробила ідеально рівне укладання, макіяж із димчатими тінями і темно-рожевою помадою та білий манікюр. Свій лук вона завершила каблучками.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні в кремовому костюмі-трійці і на шпильках взяла участь у саміті НАТО в Гаазі.