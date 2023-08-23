У світлому костюмі і сережках-кільцях: Олена Зеленська продемонструвала новий стильний образ

Олена Зеленська взяла участь у презентації Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, який створено з ініціативи подружжя Зеленських за підтримки очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Центр працює за підтримки ЄС і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"У нашій країні 1310 великих прийомних родин. Це батьки, які, часто маючи власних дітей, беруть іще п’ятьох-десятьох на виховання. І так роками: випускаючи у світ одне покоління, дають сімейне тепло новим дітям. Безцінне відчуття родини повинна мати кожна дитина в Україні. Саме тому Україна зобов’язалася перейти до сімейних форм виховання. Моральний обов’язок держави – підхопити цих дітей просто зараз, дати їм тепло, на яке вони заслуговують", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Підтримка сімейних форм виховання, а саме великих прийомних родин – один із пріоритетів діяльності фундації першої леді Olena Zelenska Foundation.

"Ми забезпечуємо найнеобхіднішими речами, гаджетами для навчання, матеріалами для ремонту житла. Під час особистого спілкування з кожною родиною ми дізнаємося про їхні нагальні потреби. Нині це майже все – від побутових речей до транспорту й житла для тих, кому більше нікуди повертатися. Тому зараз для 14 таких родин ми будуємо нове житло. Фундація вже має свій великий досвід, раді бути корисними! Ми готові підтримувати Координаційний центр", – додала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді постала у стильному світлому костюмі, який складався зі штанів і подовженого жакета, який імітував сорочку, з великими накладними кишенями на декоративними надгрудними клапанами. Талію Олена підкреслила тканинним поясом із ґудзиками у тон вбрання.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій лук Зеленська доповнила укладанням із боковим проділом, макіяжем у природних відтінках та срібними сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у красивій вишиванці і з перлинним намистом через відеозв'язок звернулася до музикантів і гостей Варшавської опери, де відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra.

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