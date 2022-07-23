У світлому костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на відкритті саміту перших леді та джентльменів

Перша леді України з'явилася на заході у гарному діловому образі.
Сьогодні, 23 липня, у Києві відкрився Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів, який відбувається за ініціативи Олени Зеленської.
Захід має назву "Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом". Учасники обговорять повоєнне майбутнє України та світу.
Пані Зеленська виступила на саміті з промовою. Вона подякувала першим леді та джентльменам різних країн за допомогу, яку вони надають Україні.
Світлини з події перша леді опублікувала в Instagram.
Там Олена постала у діловому світлому костюмі, який складається із жакету із коміром-стійкою та широкими штанями з стрілками.
Образ вона доповнила елегантною зачіскою і макіяжем з акцентом на очах. До жакету дружина президента прикріпила символічну золоту брожку із колекції "Незалежна" колаборації брендів Guzema Fine Jewelry & Gunia Project. У вухах у неї були золоті сережки з цієї ж колекції.
На саміті виступив також президент України Володимир Зеленський, який постав у сорочці і штанах кольору хакі у стилі мілітарі.
Нагадаємо, Зеленська виступила з промовою у Конгресі. Там вона постала у гарному діловому образі. На ній був чорний штанний костюм від українського бренду A.M.G. із білою вставкою з символічною вишивкою у вигляді квітів та ромбів. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.
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