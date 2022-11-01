У світлому костюмі і з мереживним декольте: міністерка закордонних справ Німеччини на діловій зустрічі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок із робочим візитом приїхала до Казахстану, де зустрілася зі своїм колегою Мухтаром Тлеуберді. Перед початком переговорів політики зробили спільні фото.

Бербок була одягнена у світлий діловий костюм, який складався із прямих штанів і асиметричного жакета з одним ґудзиком. Вона також мала мереживне декольте, найімовірніше, під жакетом на ній був білий топ із мереживом. Це додавало її луку пікантності.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфіт Анналена доповнила лакованими коричневими туфлями на шпильках, акуратним укладанням, ніжним макіяжем і сережками-кільцями.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у вересні цьогоріч Бербок у жовтому тренчі, чорних прямих штанях і чорних ботильонах на танкетці відвідала Київ.

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