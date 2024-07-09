У світлому костюмі та краватці в принт: король Чарльз зустрівся з гравцями у крикет

Напередодні спортивного матчу король провыв зустріч у Букінгемському палаці.
Король Чарльз III був у гарному настрої – багато жартував і усміхався 6 липня. Його величність зустрівся з гравцями у крикет у Букінгемському палаці.
Гравці прийшли на зустріч із монархом у своїй спортивній формі, яка складалася з поло бордового кольору та чорних штанів.
Сам же Чарльз був у сірому світлому костюмі з вільними штанами та жакетом, який носив у поєднанні зі смугастою сорочкою та яскравою блакитною краваткою.
Відповідна краватці хустка прикрашала нагрудну кишеню піджака.
Збірна прибула до Лондона з Вест-Індії, оскільки готується до першого тестового матчу з Англією на стадіоні "Лордс".
Днем раніше монарх зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який переміг на виборах Ріші Сунака. Король за давньою британською традицією під час першої аудієнції запропонував Стармеру стати прем'єр-міністром і сформувати уряд.
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