У світлому луку і за столом: Меган Маркл показала фото свого розкішного саду

Меган Маркл / © Associated Press

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2020 року пара переїхала з Великої Британії до США і влаштувалася в розкішному будинку в Санта-Барбарі. А відколи в січні 2025 року вона перезапустила свій аккаунт в Instagram, Меган ділиться кадрами свого життя.

Нещодавно герцогиня Сассекська опублікувала у соціальних мережах неймовірно рідкісну фотографію свого розкішного саду та показала вигляд території маєтку.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

У підписі до посту Меган написала: «Це наш тиждень @aseverofficial BTS зі знімань у мене вдома (Привіт, Міа!)», маючи на увазі чарівного песики, зображеного на фотографії».

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Меган зображена сидячи за столом спиною до камери, у неї розпущене волосся, а одягнена вона в молочну сукню. Одяг таких відтінків останнім часом Маркл обирає все частіше. Сидить Меган на стільці Jenni Kayne Home модного бренду товарів для дому. Кожне крісло коштує приголомшливі 1270 доларів, пише Hello!. А її великий стіл покритий скатертиною від Jenni Kayne, вартістю 220 доларів.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, її шоу «З любов'ю, Меган» знімали у будинку по сусідству, оскільки Меган не хотіла показувати свій маєток публіці. Але на деяких фото можна побачити її чудовий сад.

А нещодавно Меган Маркл показувала, який вигляд має її кухня.