У світлому пальті і перлинних сережках: королева Сільвія з сім’єю відсвяткувала день народження чоловіка-короля

Король Карл Густав із сім'єю / © Getty Images

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Захід супроводжувався традиційним святкуванням Збройних сил у зовнішньому дворі Королівського палацу в Стокгольмі, в якому брав участь король Карл Густав та його старші діти — кронпринцеса Вікторія та принц Карл Філіп, тоді як інші члени сім’ї зібралися на балконі привітати людей.

Королева Сільвія стояла на балконі у компанії своїх онуків, а також молодшої дочки принцеси Мадлен та її родини, а також невістки принцеси Софії, яка вперше цього дня з’явилася на публіці разом із дочкою Інес.

Шведська королівська родина / © Getty Images

Королева Сільвія в цей день мала елегантний вигляд і була одягнена у світле пальто, у неї на шиї була строката хустка, волосся укладене в зачіску, у вухах перлинні сережки, а на обличчі легкий макіяж. Поруч із нею та королем стояла їхня старша онука принцеса Естель, дочка кронпринцеси Вікторії. Дівчинка була в червоному пальті та чорному вбранні під ним, з підвіскою на шиї, а волосся зібрала шпилькою.

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Принцеса Естель в червоному і королева Сільвія поруч з нею / © Getty Images

Молодша дочка королеви — принцеса Мадлен — також була у світлому пальті та білій сукні, вона обіймала свою молодшу дочку Адрієнн і була зображена поруч із чоловіком Крістофером О’Ніллом та сином Ніколасом.

Принцеса Софія з донькою принцесою Інес на руках, синами та чоловіком Карлом Філіппом / © Getty Images