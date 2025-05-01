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У світлому пальті і перлинних сережках: королева Сільвія з сім’єю відсвяткувала день народження чоловіка-короля
30 квітня шведському королю Карлу Густаву виповнилося 79 років. З цієї нагоди королівська родина організувала святкові заходи.
Захід супроводжувався традиційним святкуванням Збройних сил у зовнішньому дворі Королівського палацу в Стокгольмі, в якому брав участь король Карл Густав та його старші діти — кронпринцеса Вікторія та принц Карл Філіп, тоді як інші члени сім’ї зібралися на балконі привітати людей.
Королева Сільвія стояла на балконі у компанії своїх онуків, а також молодшої дочки принцеси Мадлен та її родини, а також невістки принцеси Софії, яка вперше цього дня з’явилася на публіці разом із дочкою Інес.
Королева Сільвія в цей день мала елегантний вигляд і була одягнена у світле пальто, у неї на шиї була строката хустка, волосся укладене в зачіску, у вухах перлинні сережки, а на обличчі легкий макіяж. Поруч із нею та королем стояла їхня старша онука принцеса Естель, дочка кронпринцеси Вікторії. Дівчинка була в червоному пальті та чорному вбранні під ним, з підвіскою на шиї, а волосся зібрала шпилькою.
Молодша дочка королеви — принцеса Мадлен — також була у світлому пальті та білій сукні, вона обіймала свою молодшу дочку Адрієнн і була зображена поруч із чоловіком Крістофером О’Ніллом та сином Ніколасом.