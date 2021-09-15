У світлому блейзері і штанах: перший вихід герцогині Кейт після літніх канікул

У світлому блейзері і штанах: перший вихід герцогині Кейт після літніх канікул

Новий робочий сезон після літніх канікул стартував і для Кембриджів.

Днями герцогиню Кетрін немов випадково сфотографували під час прогулянки з дітьми (вони ходили до канцелярського магазину) і фото ці показали публіці сьогодні, в день народження принца Гаррі.

Також сьогодні у Кейт відбувся і перший офіційний вихід після відпустки. Герцогиня Кембриджська приїхала зустрітися з тими, хто підтримував британську евакуацію мирних жителів з Афганістану, в ВПС Великої Британії Брайз Нортон.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Операція PITTING, найбільша операція з надання гуманітарної допомоги за більш ніж 70 років, тривала від 14 по 28 серпня, коли більше ніж 15 000 осіб були вивезені з Кабула Королівськими військово-повітряними силами.

39-річна герцогиня Кембриджська демонструє сьогодні образ в бежевому подовженому блейзері, під яким біла блузка і сині штани-кльош зі стрілками і чорний шкіряний пояс на талії. Взута Кетрін в сині замшеві туфлі-човники на підборах. В руках Кейт несла маленьку бежеву сумку на короткій ручці, а на пальці цієї ж руки виблискувала та сама заручальна каблучка принцеси Діани.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня має чудовий вигляд, видно, що добре відпочила. На обличчі у неї максимально природний макіяж, волосся розпущене, а у вухах, здається, нові сережки.

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Образи герцогині Кембриджської в штанях (8 фото)

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