У світлому пальті і в чокері з рожевим топазом: королева Камілла знову сяє з чоловіком в Аскоті

Незважаючи на лікування від раку, монарх знайшов у собі сили та час, щоби бути присутніми на улюблених кінних змаганнях. Його дружина Камілла також завжди була поруч із ним, а в деякі дні відвідувала Аскот і без Чарльза.

Сьогодні королева Камілла була у світло-рожевій сукні з ніжною білою вишивкою, доповнила вбрання білим капелюхом з широкими крисами та одним зі своїх улюблених чокерів із п'яти перлинних ниток, з великим рожевим топазом посередині, посипаним діамантами.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ця застібка чокера колись була брошкою, поки 2000 року принц Чарльз не придбав прикрасу на аукціоні "Сотбіс" майже за 30 тисяч доларів. Прикрасу він подарував дружині, але спочатку вона була перероблена в застібку для чокера. Камілла носить прикрасу регулярно і дуже її любить.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Днем раніше ми показували, що королеви вигулювали чергову брошку королеви Єлизавети II, яка називається "Зірка Жардін". Це діамантова брошка у вигляді восьмикінцевої зірки, яку монархині подарувала одна з її придворних дам – леді Жардін 1981 року.

Загалом під час королівського Аскота Камілла неодноразово носила брошки своєї покійної свекрухи.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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