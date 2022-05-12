У світлому пальті та химерному капелюсі: опубліковано нове "фото дня" королеви Єлизавети II

Королівський обліковий запис опублікував чергове "фото дня" Її Величності на честь платинового ювілею.

Акція, яку розпочали у блогу королеви Єлизавети II, знаменує собою так званий "реверанс" на честь 70-ти років правління монархині. Щодня у блогу публікують нове "фото дня" Єлизавети на честь кожного наступного року її правління. А також розповідають про головну подію, що сталася цього року у світі.

"2001 рік. Королеву зустрічають натовпи доброзичливців, коли вона прибуває до Вуліджу, Лондон (район на південному сході міста на березі Темзи), щоб офіційно відкрити госпіталь королеви Єлизавети.

2001-го року було запущено безкоштовну онлайн-енциклопедію Wikipedia", — йдеться в підписі під фото.

На знімку Її Величність зображена у світлому двобортному пальті та цікавої форми капелюсі. На руці її висіла чорна лакована сумка від її улюбленої марки Launer, а в руках був букет квітів.

Вчора ми показували "фото дня" королеви за 2000 рік.

Читайте також: