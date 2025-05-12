У світлому пальті та капелюсі: принцеса Анна побувала на святковому заході

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Сестра короля та її чоловік, віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс, відвідали Гернсі, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення Бейлівіка.

«Моїм найвідданішим людям на острові Гернсі я посилаю свої найтепліші вітання з нагоди вісімдесятої річниці вашого звільнення від ворожої окупації. Мені було цікаво дізнатися, що цю подію відзначатимуть і святкуватимуть люди різного віку, приділяючи особливу увагу постійно зменшуваній кількості тих, хто пережив війну, незалежно від того, були вони евакуйовані до Сполученого Королівства, залишилися на окупованому Гернсі або були насильно депортовані до Європи».

Принцеса Анна / © Getty Images

У період від 1940 до 1945 року Нормандські острови були окуповані німецькими військами, вони були єдиною частиною Британських островів під німецьким контролем під час Другої світової війни.

Реклама

Принцеса Анна була одягнена в сукню кольору морської хвилі і світле пальто з коміром-стійкою, в тон йому підібрала туфлі на підборах, а під пахвою тримала невелику шкіряну сумку.

Нагадаємо, минулого тижня принцеса Анна з членами сім’ї відвідувала святкові заходи у Лондоні на честь 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Принцеса Анна, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images