У світлому пальті та з ідеальним укладанням: новий образ герцогині Камілли з поїздки до Каїру

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз перебувають з офіційним візитом у Єгипті.
Сьогодні Камілла відвідала ветеринарну лікарню Брук у Каїрі. Герцогиня з'явилася на публіці у світлому пальті лаконічного крою, яке доповнила шкіряними туфлями на невисоких підборах та своїми улюбленими прикрасами: перлинними сережками, золотими підвісками та браслетами. На руці Камілли був фітнес-браслет, герцогиня давно вже рахує кількість кроків, що пройшла за день.
Також принц Чарльз та Камілла були зазнімковані в Олександрійській бібліотеці, де спадкоємець трону підписував книгу для відвідувачів.
У Єгипті королівська пара була два дні, а до цього вони відвідували Йорданію, де в них було кілька запланованих заходів зокрема і з королівським подружжям Йорданії – королевою Ранією та королем Абдаллою II.
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