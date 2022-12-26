У світлому пальті та з обідком на голові: принцеса Євгенія з членами королівської родини на прогулянці

Принцеса Євгенія вирішила й надалі тримати інтригу, чи вагітна вона чи ні і з'явилася на різдвяній службі у пальті доволі вільного крою.

Ще під час різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві, влаштованого принцесою Уельською, публіка звернула увагу на зовнішній вигляд Євгенії, запідозривши, що вона знову у цікавому стані.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Учора в Сандрінгемі принцеса Йоркська з'явилася у світлому вовняному пальті з поясом на талії, яке було не щільно зав'язане від Weekend Max Mara, підібравши до образу обідок від Emily-London Headwear і чорні шкіряні чоботи від Aquazzura на підборах.

У руках у принцеси була маленька чорна сумка та букет квітів, який їй подарували люди. Також вона одягла великі золоті сережки у вуха та зробила мінімалістичний макіяж. Поруч із нею йшов її чоловік Джек Бруксбенк.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Сестра Євгенії, принцеса Беатріс також була присутня на службі разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та пасинком Вульфі.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Читайте також: