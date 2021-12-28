У світлому пальті та з яскравим шарфом: герцогиня Біргітта з чоловіком сходили на службу

У світлому пальті та з яскравим шарфом: герцогиня Біргітта з чоловіком сходили на службу

Цього року королева Єлизавета II пропустила службу на Різдво, але натомість там були присутні найближчі родичі монархині.

Двоюрідний брат Її Величності – принц Річард, герцог Глостерський та його дружина герцогиня Глостерська Біргітта відвідали різдвяну службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

75-річна Біргітта мала чудовий вигляд у світлому пальті, з червоним шарфом на шиї, береті та лаконічних чорних черевиках на шнурівці та невисоких підборах. В руках герцогиня несла маленьку сумку на короткій ручці та рукавички і була у захисній чорній масці на обличчі.

Герцог та герцогиня Глостерські / Getty Images

Також читайте Підсумки 2021: найгучніші скандали року у британській королівській родині

Герцог був у темно-синьому костюмі, світло-блакитній сорочці та синій краватці. Вони обидвоє були в окулярах і видно, що через маски на обличчях їхні лінзи на окулярах запотівали.

Зазначимо, на ранкову службу цього ж дня і в цьому ж місці приїжджали принц Чарльз із дружиною Каміллою та принц Едвард із дружиною Софі Вессекською. А ось герцог і герцогиня Кембриджські разом із сім'єю Міддлтонів відвідували службу у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Графіня Софі та принц Едвард / Getty Images

Читайте також: