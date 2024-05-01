У світлому вбранні і з брошкою-мапою: новий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська з нагоди старту в Україні та світі місяця обізнаності про ментальне здоров’я записала відео. У ньому вона розповіла про важливість і крихкість ментального здоров’я.

"Це той ресурс, який потрібен нам, щоб жити й розвиватись навіть у найважчі часи. Міжнародне дослідження в 11 країнах світу підтвердило, що збереження ментального здоров’я належить до топової п’ятірки викликів сьогодення.

Тож маємо знайти свій власний рецепт стійкості. Пропоную ділитися секретами й тонкощами, щоб множити нашу з вами стійкість. І допомагати одне одному відновлюватись: допомагаючи тим, хто цього потребує, ми й самі почуваємося краще", – зазначила перша леді.

Зеленська приєдналася до місяця обізнаності про ментальне здоров’я разом із глобальною платформою Саміту перших леді та джентльменів і Всеукраїнською програмою ментального здоров’я "Ти як?"

На відео Олена постала у світлому жакеті з виточками і сорочці в тон. До лацкану перша леді прикріпила улюблену символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Зеленська завершила аутфіт акуратним укладанням, легким макіяжем і золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у штанному костюмі та шоколадній сорочці зустрілася з герцогинею Софі.

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