У світлому жакеті і з лаконічними сережками: Олена Зеленська дала інтерв'ю ВВС

Олена Зеленська дала інтерв'ю ВВС. Вона розповіла про другий Саміт перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві. Попри війну у ньому взяло участь вдвічі більше учасників, ніж торік.

"Перші леді не мають політичного впливу. Але ми маємо дещо інше – емоційний вплив. А саме емоції іноді дають для співпраці між країнами не менше, ніж класична дипломатія. Бо, коли ми розуміємо і відчуваємо одне одного, нам вдається набагато більше", - написала Олена у дописі в Instagram.

На саміті обговорили, яке майбутнє чекає на кожного українця і українку.

"Нам важливо, щоб кожен, хто покинув дім, зміг до нього повернутися. Хто втратив роботу – знайшов її. А кожен поранений фізично й душевно міг загоїти свої рани.

Так, це дуже важко – бути "центром світу", і Україна не обирала цієї ролі в такому аспекті. Але ми впораємося. Щоб у всьому світі майбутнє було безпечним і людяним", - зазначила перша леді.

Для цього інтерв'ю Зеленська обрала діловий образ, який складався зі світлого жакета і темної сорочки. Акуратне укладання з легкими локонами, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили аутфіт перших леді.

Нагадаємо, нещодавно Зеленська дала ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для ТСН. Вона розповіла про Другий саміт перших леді і джентельменів, який відбувся у Києві за її ініціативи, про своїх дітей – чим вони наразі займаються, і прокоментувала критику користувачів соцмережі стосовно її фото на обкладинці американського журналу Vogue.

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