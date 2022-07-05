У світлому жакеті і з лаконічними сережками: Олена Зеленська виступила на міжнародній конференції

У світлому жакеті і з лаконічними сережками: Олена Зеленська виступила на міжнародній конференції

Під час виступу перша леді анонсувала другий саміт перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська виступила онлайн на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася у швейцарському місті Лугано. Під час виступу вона анонсувала другий саміт перших леді та джентльменів, який планується на 23 липня.

На відео, опубліковане в Instagram, дружина президента постала у світлому жакеті і білому топі. Акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах і лаконічні сережки завершили аутфіт Олени.

"Дуже часто, говорячи про відбудову, мають на увазі повоєнне відновлення будівель, інфраструктури та економіки. Це, без сумніву, важливо. Але будь-які дискусії про післявоєнне відновлення України не мають сенсу, якщо вони не ставлять на перше місце відновлення морального й фізичного здоров’я людей", - сказала Зеленська.

Центральною темою заходу стане людина, людський капітал. За офіційною статистикою, нині в Україні зареєстровано понад 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ще 6 мільйонів вимушено переїхали за кордон.

"На саміті ми обговоримо, яке повоєнне майбутнє України та світу на нас чекає. Як державі інвестувати в людей, щоб це давало поштовх до розвитку країни. Думаю, ця розмова буде корисною всьому світові. Адже після 24 лютого не тільки Україна – весь світ змінився. Він не буде таким, як до російського вторгнення. І досвід України в подоланні кризи, спричиненої війною, має допомогти боротися з подібними чи іншими кризами, яких, на жаль, у світі не стає менше", – зазначила перша леді.

Нагадаємо, перший київський Саміт перших леді та джентльменів відбувся з ініціативи Олени Зеленської 23 серпня минулого року у Києві. Тоді в українській столиці зібралися гості з усього світу. До заходу приєднались одинадцять перших леді з різних країн. Торік основною темою обговорення була постковідна реальність. Кожен учасник ділився напрацюваннями, які допомогли їхнім країнам долати наслідки пандемії.

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв'ю італійській телепрограмі Porta a Porta. Вона розповіла правду про війну в Україні, про те, як у кожне місто прилітають ракети і забирають життя українців.

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