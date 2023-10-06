У світлому жакеті і з яскравою хусткою: новий аутфіт Урсули фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії продемонструвала на саміті в Іспанії новий діловий лук.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другий день Європейського саміту у Гранаді з'явилася у світлому жакеті без коміра, синьому топі і сірих прямих штанях зі стрілками.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

На шиї у неї була зав'язана синя хустка з яскравим принтом. Взута політикиня була у бежеві лаковані туфлі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Свій лук вона доповнила укладанням з прикореневим об'ємом, макіяжем із рожевою помадою і перлинними сережками-пусетами.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у перший день саміту Урсула фон дер Ляєн постала у блакитній блузці з драпуванням і світло-блакитному жакеті.

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