У світлому жакеті і з яскравою хусткою: новий аутфіт Урсули фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії продемонструвала на саміті в Іспанії новий діловий лук.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другий день Європейського саміту у Гранаді з'явилася у світлому жакеті без коміра, синьому топі і сірих прямих штанях зі стрілками.
На шиї у неї була зав'язана синя хустка з яскравим принтом. Взута політикиня була у бежеві лаковані туфлі.
Свій лук вона доповнила укладанням з прикореневим об'ємом, макіяжем із рожевою помадою і перлинними сережками-пусетами.
Нагадаємо, у перший день саміту Урсула фон дер Ляєн постала у блакитній блузці з драпуванням і світло-блакитному жакеті.
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