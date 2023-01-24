У світлому жакеті, перлах і на підборах: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із бельгійською королевою

Президентка Європейської комісії з робочим візитом відвідала Королівський палац у Брюсселі.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала сьогодні, 24 січня, Королівський палац у Брюсселі. Там вона зустрілася з королем Бельгії Філіпом і королевою Матильдою. Зустріч відбулася у межах королівського прийому керівників європейських інститутів та постійних представників, акредитованих при Євросоюзі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

Там Урсула з'явилася у діловому аутфіті. вона поєднала світлий приталений двобортний жакет із чорною блузкою і чорними широкими штанями. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на підборах.

Очільниця Єврокомісії зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила шию улюбленим перлинним намистом, а вуха – перлинними сережками-пусетами.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

А королева Матильда продемонструвала елегантний образ у темній сукні міді з цікавим принтом і бежевих туфлях. Аутфіт вона завершила темно-бежевою сумкою із крокодилячої шкіри.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на галавечорі "Серце дітям" від благодійної організації Ein Herz fuer Kinder у Берліні з'явилася в ефектній блискучій сукні міді з ефектом омбре і V-подібним вирізом.

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