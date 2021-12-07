У світлому жакеті та цікавих туфлях: кронпринцесу Вікторію сфотографували на площі у Парижі

У світлому жакеті та цікавих туфлях: кронпринцесу Вікторію сфотографували на площі у Парижі

Спадкова шведська принцеса Вікторія в рамках своєї поїздки до Франції відвідала захід "Французько-шведський діловий день" на Вандомській площі в Парижі.

На площі вже встановили кілька високих ялинок, на фоні яких кронпринцеса зробила фото.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

На захід Вікторія приїхала у молочно-білому жакеті, чорній блузці під низом та чорних штанях-кльош зі стрілками, до яких підібрала білі гостроносі туфлі, прикрашені заклепками. Через плече у принцеси висіла чорна сумка від Saint Laurent, вона за традицією зробила собі зачіску з низьким пучком, дуже нейтральний макіяж на обличчі та надягла невеликі сережки-кільця, а також підвіску на шию.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Раніше кронпринцеса завітала до Шведського інституту, який відсвяткував 50-річчя франко-шведської дружби. Туди майбутня шведська королева приїхала у червоній спідниці від Pär Engsheden та чорному кожушку від Filippa K.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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