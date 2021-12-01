У своєму репертуарі: Дональд Трамп дав різкий коментар про Меган Маркл

Не така проста Меган Маркл, якщо про неї в інтерв'ю говорить експрезидент США Дональд Трамп.

Колишній президент США сказав, що ніколи не був шанувальником герцогині Сассекської і розкритикував її стосунки з принцом Гаррі.

Трамп звинуватив герцогиню Сассекську у "використанні" принца Гаррі та "неповазі" до королеви в широкомасштабному інтерв'ю. У розмові з Найджелом Фараджем із GB News у Флориді колишній президент США сказав, що не був шанувальником герцогині Сассекської від "першого дня", пише Sky News.

Дональд Трамп та королева Єлизавета II / Associated Press

Посилаючись на Меган Маркл, Трамп сказав: "Я не є її шанувальником. Я не був ним від першого дня. Я думаю, що Гаррі страшенно використали, і я думаю, що колись він пошкодує про це". "Я думаю, це зіпсувало його стосунки із сім'єю, і це шкодить королеві", — заявив політик.

Найджел Фарадж попросив прокоментувати ситуацію, в якій Меган, герцогиня Сассекська, використала свій титул для лобіювання членів Конгресу в питанні ухвалення закону про оплачувану декретну відпустку для батьків. І Трамп прокоментував: "Вона намагається робити те, що я вважаю дуже недоречним. Я думаю, що вона дуже неповажно ставиться до королівської родини і, найголовніше, до королеви".

Дональд Трамп та королева Єлизавета II / Associated Press

Вперше Трамп коментував дії Меган, коли вони з Гаррі у вересні 2020 року у публічному зверненні закликали людей голосувати на виборах, тоді Трамп сказав репортерам: "Я не є її шанувальником, і я сказав це, і вона, ймовірно, чула це. Але я бажаю Гаррі удачі, бо вона йому знадобиться”.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

Після того, як Меган і Гаррі заявили про вихід з королівської родини Дональд Трамп писав у твітері пост: "Я великий друг і шанувальник королеви та Сполученого Королівства. Повідомлялося, що Гаррі і Меган, які залишили Королівство, постійно проживатимуть у Канаді. Тепер вони поїхали з Канади до США, проте США не платитимуть за їхню охорону. Вони мають заплатити!". Також пан Трамп завжди заявляв, що дуже поважає королеву Єлизавету II та вважає її великою жінкою та історичною особистістю.

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