У своїй стихії: княгиня Шарлін приїхала на захід до юних плавців

Княгиня Шарлін, як колишня плавчиня, багато часу приділяє питанням безпеки на воді.

Днями Шарлін завітала на захід, який так і називався "Безпека на воді", організований Фондом княгині Шарлін напередодні турніру Sainte Dévote.

Понад 96 дітей взяли участь у водних розвагах у басейні стадіону "Луї-II" у присутності Її Світлості принцеси Монако.

Ці заходи були організовані Фондом принцеси Монако Шарлен під керівництвом П'єра Фролла та його команди з Монакської морської академії за підтримки Червоного Хреста Монако.

Шарлін із задоволенням поспілкувалася з дітьми та поділилася з ними цінними практичними порадами. А знімки опублікували на офіційній сторінці княжого подружжя в Instagram. Їхнім автором став традиційно Ерік Матон.

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Княгиня була одягнена цього дня у білу сорочку, сірі штани та червону куртку. Вона зробила свою фірмову зачіску та макіяж.

Раніше Шарлін разом із чоловіком Альбером II відвідали спортивний турнір, приїхавши підтримати молодих спортсменів із різних країн.

Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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