У святковому светрі та сірих штанях: королева Мері відвідала робочий захід

Королева Мері нещодавно повернулася з поїздки до Іспанії, куди їздила з чоловіком королем Фредеріком X і одразу відвідала робочий захід.

Її Величність вчора відвідала захід продовольчого клубу WeShelter у NABO Center Amager у Копенгагені. На зустріч Мері приїхала в чорному трикотажному светрі зі сніжинкою, сірих штанях-кльош зі стрілками, у довгому темно-синьому пальті, яке розстебнула і взута в замшеві чоботи з круглими носами.

У руках королева Мері несла букет квітів, який їй, мабуть, подарували на заході. Довге каштанове волосся Мері було розпущене і ідеально укладене, вона зробила виразний макіяж очей і одягла лаконічні сережки-цвяшки з діамантами. Королева мала чудовий вигляд.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця королівський палац Данії представив нові портрети короля та королеви. На фото Мері з'явилася у білому вбранні.

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