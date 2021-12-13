Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми / Getty Images

У святковому вбранні: кронпринцеса Вікторія сфотографувала своїх дітей на тлі ялинки

У святковому вбранні: кронпринцеса Вікторія сфотографувала своїх дітей на тлі ялинки

Шведські кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель поділилися чарівним знімком своїх дітей – принцеси Естель та принца Оскара.

На фото зображені молодші члени королівської родини перед великою ялинкою, прикрашеною святковими вогнями та великими червоними та білими кулями.

П'ятирічний принц Оскар одягнений у костюм Санта-Клауса, а його старша сестра, дев'ятирічна Естель, тримає кошик традиційних булочок із шафраном. Швеція входить до країн, де 13 грудня святкують День Святої Люсії (або День Святої Люсі), відомий як фестиваль вогнів.

(гортайте фото праворуч)

Також кронпринцеса Вікторія поділилася знімками із архіву.

"Старі фотографії з архіву королеви, кронпринцеси, принца Карла Філіпа та принцеси Мадлен, які святкують Люсію 1984 року", — свідчить підпис до чорно-білого фото.

Свою різдвяну листівку члени шведської королівської сім'ї поки що не представили на відміну від британських монархів – герцога та герцогині Кембриджських та герцогині Корнуольської та принца Чарльза.

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