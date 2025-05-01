У синій блузці та спідниці з високим розрізом: королева Мері сходила на виставку

Королева Мері / © Getty Images

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Королева Мері приїхала на відкриття виставки «Danner af Danmark» у замку Фредеріксборг.

Мері розпустила волосся і зробила укладання, на її обличчі був виразний макіяж і помадою вона підкреслила губи. Свій елегантний образ королева доповнила кількома браслетами на зап’ясті, каблучкою з великим фіолетовим каменем та світлим манікюром.

Королева Мері / © Getty Images

«Її Величність Королева взяла участь в офіційному відкритті виставки, присвяченої історії графині Даннер та інтерпретації графині нащадками.

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Королева виголосила промову у зв’язку з відкриттям, яке захід включав спеціальну музичну виставу, оскільки духовий квартет лейб-гвардії виконав вальс Foraarsblomster, написаний до 40-річчя графині Даннер 1855 року, — йдеться в повідомленні данської королівської родини.

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Минулого свого виходу, коли Її Величність відвідувала конференцію Фонду Мері в Копенгагені, королева сяяла в рожевій блузці і баклажанових штанях-кльош зі стрілками.

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram