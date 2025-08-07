ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

У синій мінісукні та в обіймах чоловіка: леді Амелія Спенсер поділилася кадрами з відпустки

Леді Амелія Спенсер опублікувала нові фотографії з відпустки, яку вона проводить зі своїм чоловіком на Санторіні, у Греції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер та її чоловік Грег Маллетт відпочивають на грецькому острові в Егейському морі разом із сестрою Амелії — леді Елізою Спенсер, а також її коханим Ченнінгом Міллердом, який нещодавно запропонував дівчині стати його дружиною.

Сестри вже ділилися барвистими фотографіями у своїх Instagram акаунтах, показували, як плавали на яхті та насолоджувалися теплим сонцем та гарним бірюзовим морем.

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Тепер Амелія ще опублікувала серію знімків. На них дівчина одягнена в синій короткий сарафан з глибоким декольте і взута в гостроносі слінгбеки на підборах відтінку металік.

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Також модель продемонструвала образ у білій максісукні у синій принт і цій самій парі взуття, позуючи на тлі моря.

Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

І показала, як ніжилася в обіймах чоловіка, одягнена у напівпрозору туніку.

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому батько дівчат — граф Чарльз Спенсер не привітав леді Елізу із заручинами та не був присутнім на весіллі двох своїх старших дочок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie