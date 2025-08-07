У синій мінісукні та в обіймах чоловіка: леді Амелія Спенсер поділилася кадрами з відпустки

Амелія Спенсер і її чоловік Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер та її чоловік Грег Маллетт відпочивають на грецькому острові в Егейському морі разом із сестрою Амелії — леді Елізою Спенсер, а також її коханим Ченнінгом Міллердом, який нещодавно запропонував дівчині стати його дружиною.

Сестри вже ділилися барвистими фотографіями у своїх Instagram акаунтах, показували, як плавали на яхті та насолоджувалися теплим сонцем та гарним бірюзовим морем.

Тепер Амелія ще опублікувала серію знімків. На них дівчина одягнена в синій короткий сарафан з глибоким декольте і взута в гостроносі слінгбеки на підборах відтінку металік.

Також модель продемонструвала образ у білій максісукні у синій принт і цій самій парі взуття, позуючи на тлі моря.

І показала, як ніжилася в обіймах чоловіка, одягнена у напівпрозору туніку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому батько дівчат — граф Чарльз Спенсер не привітав леді Елізу із заручинами та не був присутнім на весіллі двох своїх старших дочок.