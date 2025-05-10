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У синій обтислій сукні: 27-річна перша леді Еквадору зустрілася з королем Чарльзом
Інфлюенсерка, бізнесвумен і за сумісництвом ще й перша леді Еквадору, супроводжувала свого чоловіка на аудієнції в Букінгемському палаці.
Президентська пара Еквадору — 27-річна перша леді Анджела Вальбонезі та її чоловік 37-річний президент Даніель Нобоа відвідали Велику Британію. Пара зустрілася з королем Чарльзом на приватній аудієнції.
На зустріч перша леді одягла темно-синю закриту сукню міді з довгими рукавами та драпіруванням від бренду ERDEM. Доповнила своє вбрання вона туфлями-човниками на високих підборах, зачіскою-пучком та гарними сережками з діамантами та сапфірами.
Потім дружина президента Еквадору приголомшила ефектним образом під час свого візиту до Франції. Вона одягла на зустріч із президентом Франції та першою леді червоний ансамбль, який доповнила сумкою Kelly від Hermes.