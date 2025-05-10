У синій обтислій сукні: 27-річна перша леді Еквадору зустрілася з королем Чарльзом

Король Чарльз III та перша леді Еквадору Лавінія Вальбонезі / © Getty Images

Реклама

Президентська пара Еквадору — 27-річна перша леді Анджела Вальбонезі та її чоловік 37-річний президент Даніель Нобоа відвідали Велику Британію. Пара зустрілася з королем Чарльзом на приватній аудієнції.

На зустріч перша леді одягла темно-синю закриту сукню міді з довгими рукавами та драпіруванням від бренду ERDEM. Доповнила своє вбрання вона туфлями-човниками на високих підборах, зачіскою-пучком та гарними сережками з діамантами та сапфірами.

© Getty Images

Потім дружина президента Еквадору приголомшила ефектним образом під час свого візиту до Франції. Вона одягла на зустріч із президентом Франції та першою леді червоний ансамбль, який доповнила сумкою Kelly від Hermes.

Реклама

© Getty Images