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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

У синій обтислій сукні: 27-річна перша леді Еквадору зустрілася з королем Чарльзом

Інфлюенсерка, бізнесвумен і за сумісництвом ще й перша леді Еквадору, супроводжувала свого чоловіка на аудієнції в Букінгемському палаці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король Чарльз III та перша леді Еквадору Лавінія Вальбонезі

Король Чарльз III та перша леді Еквадору Лавінія Вальбонезі / © Getty Images

Президентська пара Еквадору — 27-річна перша леді Анджела Вальбонезі та її чоловік 37-річний президент Даніель Нобоа відвідали Велику Британію. Пара зустрілася з королем Чарльзом на приватній аудієнції.

На зустріч перша леді одягла темно-синю закриту сукню міді з довгими рукавами та драпіруванням від бренду ERDEM. Доповнила своє вбрання вона туфлями-човниками на високих підборах, зачіскою-пучком та гарними сережками з діамантами та сапфірами.

/ © Getty Images

© Getty Images

Потім дружина президента Еквадору приголомшила ефектним образом під час свого візиту до Франції. Вона одягла на зустріч із президентом Франції та першою леді червоний ансамбль, який доповнила сумкою Kelly від Hermes.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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