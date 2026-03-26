У синій сукні і кейппальті: королева Матильда постала в ще одному чарівному луку в турі по Норвегії
Сьогодні фінальний день державного візиту короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди до Норвегії.
Їхні Величності відвідали разом зі спадковим принцом Гоконом Норвезький музей нафти в Ставангері, біля якого королівське подружжя зустрічав натовп шанувальників.
Для цього виходу у світ Матильда обрала синю сукню з коміром і поясом на талії та кейппальто темно-синього кольору. Її образ доповнювали шкіряні рукавички та маленька сумка на короткій ручці, гарні сережки з діамантами та сапфірами, які ідеально гармонували з усім королівським луком. Цього разу королева зібрала волосся у зачіску та зробила легкий денний макіяж, що відповідає нагоді.
Учора другого дня візиту до Норвегії королева Матильда і король Філіп у супроводі короля Гаральда V і королеви Соні відвідали Національний музей в Осло. Там Її Величність з’явилася в розкішній оксамитовій сукні Dior.