У синій сукні і в обіймах з чоловіком: Меган Маркл і принц Гаррі провели вечір у маєтку суперзірки

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відвідали благодійний концерт One805LIVE! 2025 року на користь рятувальників у Карпінтерії.

Захід, метою якого є збирання коштів для місцевих пожежних, поліцейських та шерифських служб, відбувся у маєтку Кевіна Костнера на березі океану.

Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі втретє поспіль відвідав цей захід і цього разу разом із дружиною Меган. Концерт, що відбувся у маєтку Кевіна Костнера на березі океану в Каліфорнії, збирає кошти на необхідне обладнання та програми психічного здоров’я для співробітників служб швидкого реагування округу Санта-Барбара.

Меган одягла темно-синю сукню міді Сarolina Herrera з коміром на ґудзиках спереду, вартістю 2490 доларів, а її образ доповнювало кілька золотих браслетів Сartier та годинник принцеси Діани від цього самого бренду. Також герцогиня зробила гарну зачіску, уклавши волосся локонами спереду та легкий макіяж.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі обрав темний піджак, сорочку та штани з поясом. На зап’ясті герцог мав ті самі браслети, які він носив і під час свого нещодавнього візиту до України. Один із них від Superhumans, його Гаррі подарували під час його візиту до Львова у квітні 2025 року.

Меган ненадовго приєдналася до чоловіка на сцені під час благодійного концерту, після чого швидко обійняла його, а потім спостерігала з боку сцени, як Гаррі вручив нагороду начальнику пожежної охорони округу Санта-Барбара Марку Гартвігу.