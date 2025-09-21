- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
У синій сукні і в обіймах з чоловіком: Меган Маркл і принц Гаррі провели вечір у маєтку суперзірки
Герцог та герцогиня Сассекські вперше за кілька місяців з’явилися разом на публічному заході у Каліфорнії.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відвідали благодійний концерт One805LIVE! 2025 року на користь рятувальників у Карпінтерії.
Захід, метою якого є збирання коштів для місцевих пожежних, поліцейських та шерифських служб, відбувся у маєтку Кевіна Костнера на березі океану.
Принц Гаррі втретє поспіль відвідав цей захід і цього разу разом із дружиною Меган. Концерт, що відбувся у маєтку Кевіна Костнера на березі океану в Каліфорнії, збирає кошти на необхідне обладнання та програми психічного здоров’я для співробітників служб швидкого реагування округу Санта-Барбара.
Меган одягла темно-синю сукню міді Сarolina Herrera з коміром на ґудзиках спереду, вартістю 2490 доларів, а її образ доповнювало кілька золотих браслетів Сartier та годинник принцеси Діани від цього самого бренду. Також герцогиня зробила гарну зачіску, уклавши волосся локонами спереду та легкий макіяж.
Принц Гаррі обрав темний піджак, сорочку та штани з поясом. На зап’ясті герцог мав ті самі браслети, які він носив і під час свого нещодавнього візиту до України. Один із них від Superhumans, його Гаррі подарували під час його візиту до Львова у квітні 2025 року.
Меган ненадовго приєдналася до чоловіка на сцені під час благодійного концерту, після чого швидко обійняла його, а потім спостерігала з боку сцени, як Гаррі вручив нагороду начальнику пожежної охорони округу Санта-Барбара Марку Гартвігу.