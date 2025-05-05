ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У синій сукні і з перлинними прикрасами: королева Мері з чоловіком побувала на службі пам’яті

Королева Мері та король Фредерік X відвідали церковну службу на честь 80-ї річниці визволення Данії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X та королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

На службу, яка відбулася в церкві Фор-Фру в Копенгагені королева Мері приїхала у темно-синій сукні на запах, мініатюрному капелюсі з вуаллю і взута в нюдові туфлі на високих шпильках. Під пахвою Мері тримала синій клатч невеликого розміру. Вона доповнила образ золотими сережками-цвяшками у вухах і брошкою з перлами, яку прикріпила до сукні на грудях, на пальці у королеви також сяяла каблучка з перлами. Мері зробила яскравий червоний манікюр та макіяж у натуральних відтінках.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою. На службі також була мати Фредеріка — королева Маргрете II, а також його тітка — принцеса Бенедикте.

Принцеса Бенедикте / © Getty Images

Принцеса Бенедикте / © Getty Images

Принцесі 29 квітня виповнився 81 рік і палац із цієї нагоди ділився її новим портретним фото.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie