У синій сукні і з перлинними прикрасами: королева Мері з чоловіком побувала на службі пам’яті

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

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На службу, яка відбулася в церкві Фор-Фру в Копенгагені королева Мері приїхала у темно-синій сукні на запах, мініатюрному капелюсі з вуаллю і взута в нюдові туфлі на високих шпильках. Під пахвою Мері тримала синій клатч невеликого розміру. Вона доповнила образ золотими сережками-цвяшками у вухах і брошкою з перлами, яку прикріпила до сукні на грудях, на пальці у королеви також сяяла каблучка з перлами. Мері зробила яскравий червоний манікюр та макіяж у натуральних відтінках.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою. На службі також була мати Фредеріка — королева Маргрете II, а також його тітка — принцеса Бенедикте.

Принцеса Бенедикте / © Getty Images

Принцесі 29 квітня виповнився 81 рік і палац із цієї нагоди ділився її новим портретним фото.

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