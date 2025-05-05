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У синій сукні і з перлинними прикрасами: королева Мері з чоловіком побувала на службі пам’яті
Королева Мері та король Фредерік X відвідали церковну службу на честь 80-ї річниці визволення Данії.
На службу, яка відбулася в церкві Фор-Фру в Копенгагені королева Мері приїхала у темно-синій сукні на запах, мініатюрному капелюсі з вуаллю і взута в нюдові туфлі на високих шпильках. Під пахвою Мері тримала синій клатч невеликого розміру. Вона доповнила образ золотими сережками-цвяшками у вухах і брошкою з перлами, яку прикріпила до сукні на грудях, на пальці у королеви також сяяла каблучка з перлами. Мері зробила яскравий червоний манікюр та макіяж у натуральних відтінках.
Король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою. На службі також була мати Фредеріка — королева Маргрете II, а також його тітка — принцеса Бенедикте.
Принцесі 29 квітня виповнився 81 рік і палац із цієї нагоди ділився її новим портретним фото.