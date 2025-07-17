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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У синій сукні і з сапфіровою брошкою на грудях: принцеса Анна відвідала виставу в Лондоні

Королівська принцеса Анна відвідала урочистий захід у Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза була присутня на музичній виставі Королівської гвардійської дивізії на параді Кінної гвардії в Лондоні вчора вдень.

Спектакль «Герої» представлений Британською армією за участю оркестрів Королівської гвардійської дивізії, оркестру Королівської кавалерії, струнного оркестру герцогині Единбурзької, сучасного оркестру Королівської гвардійської дивізії, оркестру волинок та барабанів артилерії Королівського корпусу.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Її Високість приїхала у синій сукні середньої довжини на запах, з оборкою на талії та неглибоким V-подібним декольте. Анна взула темно-сині туфлі на підборах і прикрашені бантами, була в синіх рукавичках і в руці тримала клатч, підібраний до тону.

У принцеси була її традиційна зачіска, сережки-висячки з перлів у вухах, кольє з трьох ниток перлів на шиї та брошка із сапфіром в оточенні діамантів на грудях. У макіяжі принцеса лише трохи зробила акцент на губах.

Нагадаємо, нещодавно під час банкету у Віндзорському замку, організованого на честь візиту президента Франції Еммануеля Макрона, принцеса Анна з’явилася з новою зачіскою.

Принцеса Анна і її чоловік сер Тімоті Лоуренс на банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

Принцеса Анна і її чоловік сер Тімоті Лоуренс на банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

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