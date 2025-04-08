У синій сукні і з улюбленою брошкою Єлизавети II: королева Камілла захопила образом в Італії

Королева Камілла і король Чарльз в Італії / © Associated Press

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Короля та королеву офіційно вітали президент країни Серджо Маттарелла та його дочка Лаура Маттарелла в офіційній резиденції, Квірінальському палаці в Римі.

Президент і король провели особисту зустріч, тоді як дочка президента, яка виконує обов’язки першої леді, показала королеві добірку старовинних книжок по верховій їзді в Biblioteca del Piffetti і разом оглянули парадні зали.

Королева Камілла і король Чарльз в Італії / © Associated Press

Також монарше подружжя поклало вінок до Могили Невідомого солдата у Вівтарі Вітчизни, а також відвідали Колізей. А ввечері на них чекає прийом із членами британсько-італійської спільноти, з представниками бізнесу, мистецтва та культури, армії та оборони, а також освіти та молодіжного сектору.

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Камілла сяє сьогодні у синій шовковій креповій сукні та пальті від Fiona Clare, які вона доповнила відповідними за кольором синіми туфлями та бежевою сумкою Bottega Veneta. Для особливого випадку королева одягла діамантову та сапфірову брошку, яка колись належала королеві Вікторії, а також королеві Єлизаветі II. За оцінками експертів, брошка оцінюється в 8 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів доларів). Незвичайну історію розкішної прикраси із сапфіром ми вже розповідали. Іноді її ще називають «Брошкою принца Альберта».

Королева Камілла і король Чарльз в Італії / © Associated Press

У королеви було укладання та макіяж, на шиї золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою, а на зап’ясті браслет від французького бренду Van Cleef & Arpels із золота та агату.

Король Чарльз одягнувся в улюблений синій костюм у смужку, до якого підібрав відповідну сорочку, краватку та хустку в нагрудну кишеню — родзинка монарха.

Королева Камілла і король Чарльз в Італії / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, палац представив нові портрети короля та королеви, зроблені в Італії, на честь їхньої 20-ї річниці весілля.

Королева Камілла і перша леді Італії Лаура Маттарелла / © Associated Press