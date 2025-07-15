У синій сукні-сорочці і з плетеною сумкою: королева Камілла відкрила сад для собак

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність приїхала, щоб відкрити новий сад для собак Королівського садівництва та BBC Radio 2, спроєктований Монті Доном. На заході з’явилася і радіоведуча Аманда Голден.

77-річну Каміллу, яка є покровителькою цієї благодійної організації, після прибуття до лондонського центру благодійної організації в Найн-Елмс зустрічала почесна варта з собак-рятувальників.

Королева Камілла та Аманда Голден / © Getty Images

Королева одягла яскраво-синю сукню-сорочку з рукавами три чверті і вишивкою на подолі, а на грудях у неї була пришпилена брошка-собака. Взута вона була у світлі туфлі-човники на підборах, а в руках несла невелику плетену сумку.

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Королева вперше побачила сад на виставці квітів Королівського садівничого товариства в Челсі у травні. Сад був спроєктований так, щоб створити заспокійливу атмосферу для підтримки добробуту собак, які очікують переїзду до нових будинків.

Королева Камілла / © Getty Images

До речі, напередодні палац поділився новим фото королеви Камілли та її цуценяти Молі, якого вона взяла кілька місяців тому з цього притулку після смерті одного зі своїх джек-расселів, якого також взяла тут.