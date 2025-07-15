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У синій сукні-сорочці і з плетеною сумкою: королева Камілла відкрила сад для собак
У понеділок королева Камілла відвідала притулок для собак і кішок Баттерсі.
Її Величність приїхала, щоб відкрити новий сад для собак Королівського садівництва та BBC Radio 2, спроєктований Монті Доном. На заході з’явилася і радіоведуча Аманда Голден.
77-річну Каміллу, яка є покровителькою цієї благодійної організації, після прибуття до лондонського центру благодійної організації в Найн-Елмс зустрічала почесна варта з собак-рятувальників.
Королева одягла яскраво-синю сукню-сорочку з рукавами три чверті і вишивкою на подолі, а на грудях у неї була пришпилена брошка-собака. Взута вона була у світлі туфлі-човники на підборах, а в руках несла невелику плетену сумку.
Королева вперше побачила сад на виставці квітів Королівського садівничого товариства в Челсі у травні. Сад був спроєктований так, щоб створити заспокійливу атмосферу для підтримки добробуту собак, які очікують переїзду до нових будинків.
До речі, напередодні палац поділився новим фото королеви Камілли та її цуценяти Молі, якого вона взяла кілька місяців тому з цього притулку після смерті одного зі своїх джек-расселів, якого також взяла тут.