ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У синій сукні та білому блейзері: герцогиня Софі приїхала з візитом до Канади

Герцогиня Единбурзька прибула до готелю Fairmont Palliser на вечерю «Інтернаціоналісти» в межах свого візиту до Канади.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі одягла двобортний білий блейзер Altuzarra, синю сукню з льону Erdem, в руках вона тримала клатч зі зміїної шкіри Sophie Habsburg і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. Лук герцогині доповнювали сережки Adore Jewels та браслет-манжет на зап’ясті від Laurence Coste. Волосся Софі розпустила і зробила легкий денний макіяж, трохи підкресливши очі та губи рожевим блиском.

Це її перший вихід у новому осінньому сезоні на публіку.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Минулого разу герцогиня Единбурзька з’являлася на заході в середині серпня, коли зустрілася зі 105-річним ветераном у рамках святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie