У синій сукні та білому блейзері: герцогиня Софі приїхала з візитом до Канади
Герцогиня Единбурзька прибула до готелю Fairmont Palliser на вечерю «Інтернаціоналісти» в межах свого візиту до Канади.
Софі одягла двобортний білий блейзер Altuzarra, синю сукню з льону Erdem, в руках вона тримала клатч зі зміїної шкіри Sophie Habsburg і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. Лук герцогині доповнювали сережки Adore Jewels та браслет-манжет на зап’ясті від Laurence Coste. Волосся Софі розпустила і зробила легкий денний макіяж, трохи підкресливши очі та губи рожевим блиском.
Це її перший вихід у новому осінньому сезоні на публіку.
Минулого разу герцогиня Единбурзька з’являлася на заході в середині серпня, коли зустрілася зі 105-річним ветераном у рамках святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.