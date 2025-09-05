У синій сукні та білому блейзері: герцогиня Софі приїхала з візитом до Канади

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі одягла двобортний білий блейзер Altuzarra, синю сукню з льону Erdem, в руках вона тримала клатч зі зміїної шкіри Sophie Habsburg і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. Лук герцогині доповнювали сережки Adore Jewels та браслет-манжет на зап’ясті від Laurence Coste. Волосся Софі розпустила і зробила легкий денний макіяж, трохи підкресливши очі та губи рожевим блиском.

Це її перший вихід у новому осінньому сезоні на публіку.

Минулого разу герцогиня Единбурзька з’являлася на заході в середині серпня, коли зустрілася зі 105-річним ветераном у рамках святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.