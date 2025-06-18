У синій сукні та капелюсі з вуаллю: Сара Йоркська з дочкою була заскочена в Аскоті

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / © Getty Images

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Колишня дружина принца Ендрю приїхала на захід у темно-синьому жакеті Yves Saint Laurent з мереживним оздобленням і прозорими рукавами, під який одягла асиметричну синю сукню і взула туфлі-човники. У неї на плечі висіла сумка від Chanel, а на голові був капелюх-пігулка з вуаллю. Декілька браслетів від Van Cleef & Arpels у Сари було на зап’ясті, а також широкий золотий браслет з ім’ям її дочки Беатріс. Також герцогиня зібрала волосся у низький пучок і одягла сережки-кільця із золота, а на її обличчі був виразний макіяж.

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / © Getty Images

Принцеса Беатріс, яка також цього дня приїхала на кінні перегони і була зазнімкована поряд з матір’ю. Для світського виходу вона обрала жакет з об’ємними рукавами-ліхтариками, ґудзиками та поясом на талії та спідницю в клітинку від Beulah London, доповнивши лук туфлями від Jennifer Chamandi та пісочним капелюхом Juliette Millinery.

На перегони принцеса Йоркська приїхала із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

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Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images