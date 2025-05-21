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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
1 хв

У синій сукні та лакованих туфлях: елегантна королева Летиція відвідала церемонію

Іспанська монарша пара з'явилася на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на церемонії нагородження 86-го випуску Асоціації преси Мадрида та святкуванні її 130-річчя в Auditorio Caja de Música у Мадриді.

Захід відбувся у залі Caja de Música у CentroCentro.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Для вручення цих нагород Летиція дістала зі своєї гардеробної сукню Bottega Veneta, яка була в її гардеробі не менше шести років, у якій королева дебютувала під час візиту до Сантьяго-де-Компостела 2018 року.

Летиція доповнила образ зручними лакованими туфлями чорного кольору від Sezane у стилі «Мері Джейн», які вона вперше представила на постійному мадридському книжковому ярмарку «Cuesta de Moyano» кілька тижнів тому. А також доповнила лук сережками з діамантами, красивим укладанням та насиченим макіяжем.

Король Філіп VI з'явився на публіці у чорному класичному костюмі у смужку, блакитній сорочці та краватці у принт.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Раніше цього тижня монарх та його дружина були присутні на Святій месі на честь інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані, де Летиція з'явилася у білому аутфіті.

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