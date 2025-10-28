- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
У синій сукні та обідку з вуаллю: королева Мері прибула з чоловіком-королем з візитом до Латвії
Король Данії Фредерік X та королева Мері прибули на офіційну церемонію привітання до Ризького замку в Ризі, в межах свого візиту до Латвії.
Державний візит до Латвії королівського подружжя відбудеться 28-29 жовтня 2025 року. На церемонії привітання у Ризькому замку їх зустрів президент Латвії Едгар Рінкевич.
Під час урочистого прийому королівське подружжя було представлено офіційним делегаціям країн, а король обійшов стрій почесної варти.
У Ризькому замку королівське подружжя зробило запис у гостьовій книжці президента і провела коротку бесіду тет-а-тет із президентом Латвії, міністром закордонних справ та міністром оборони.
Королева Мері з’явилася на церемонії в синій сукні довжини міді, з обідком на голові, доповненим вуаллю, накинула чорну накидку поверх сукні і взула туфлі-човники зі шкіри рептилії. Королева тримала під пахвою клатч, а в руках шкіряні чорні рукавички, зробила світлий манікюр і одягла перлинні сережки. Макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.
Король Данії Фредерік X був у білій сорочці, з бордовою краваткою, синіх штанях та чорному пальті.
