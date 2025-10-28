ТСН у соціальних мережах

Суспільство
170
1 хв

У синій сукні та обідку з вуаллю: королева Мері прибула з чоловіком-королем з візитом до Латвії

Король Данії Фредерік X та королева Мері прибули на офіційну церемонію привітання до Ризького замку в Ризі, в межах свого візиту до Латвії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X і королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Державний візит до Латвії королівського подружжя відбудеться 28-29 жовтня 2025 року. На церемонії привітання у Ризькому замку їх зустрів президент Латвії Едгар Рінкевич.

Під час урочистого прийому королівське подружжя було представлено офіційним делегаціям країн, а король обійшов стрій почесної варти.

Королева Мері, король Фредерік X і Президент Латвії Едгар Рінкевич / © Associated Press

Королева Мері, король Фредерік X і Президент Латвії Едгар Рінкевич / © Associated Press

У Ризькому замку королівське подружжя зробило запис у гостьовій книжці президента і провела коротку бесіду тет-а-тет із президентом Латвії, міністром закордонних справ та міністром оборони.

Королева Мері, король Фредерік X  / © Associated Press

Королева Мері, король Фредерік X  / © Associated Press

Королева Мері з’явилася на церемонії в синій сукні довжини міді, з обідком на голові, доповненим вуаллю, накинула чорну накидку поверх сукні і взула туфлі-човники зі шкіри рептилії. Королева тримала під пахвою клатч, а в руках шкіряні чорні рукавички, зробила світлий манікюр і одягла перлинні сережки. Макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Король Данії Фредерік X був у білій сорочці, з бордовою краваткою, синіх штанях та чорному пальті.

Король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який гарний осінній аутфіт данська королева обрала для чергової появи на публіці.

