У синій сукні та сапфірових сережках: представлено нове фото іменинниці принцеси Анни

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

З цієї нагоди було представлено її новий портрет, який зробив фотограф Джон Суоннелл, який співпрацює з королівською сім’єю протягом багатьох років і вже неодноразово робив портретні знімки для самої принцеси Анни.

«Напередодні 75-річчя Її Королівської Високості Букінгемський палац опублікував нову фотографію принцеси.

Принцеса Анна / © Getty Images

Знімок було зроблено минулого місяця у парку Геткомб, приватній резиденції принцеси. Автором фотографії став Джон Суоннелл», таке повідомлення з’явилося на сторінці в Instagram британської королівської родини.

Реклама

На фото сестра короля Чарльза зазнімкована в синій сукні з білим коміром і манжетами, у неї зробила фірмова зачіска, легкий макіяж на обличчі, у вухах сережки-цвяшки з сапфірами, а на пальці заручальна каблучка і обручка.

Нагадаємо, раніше Суоннелл фотографував принцесу на честь її 40-річчя 1990 року, 50-річчя 2000 року, 60-річчя 2010 року та 70-річчя 2020 року.

Нагадаємо, за тиждень до знаменного дня, Букінгемський палац представив новий портрет принцеси Анни, на якому вона зазнімкована з чоловіком, віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом. Знімок зробив королівський фотограф Кріс Джексон перед французьким державним бенкетом у Віндзорському замку 9 липня.