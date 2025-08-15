ТСН у соціальних мережах

У синій сукні та сапфірових сережках: представлено нове фото іменинниці принцеси Анни

Королівська принцеса Анна сьогодні святкує ювілей, їй виповнюється 75 років.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

З цієї нагоди було представлено її новий портрет, який зробив фотограф Джон Суоннелл, який співпрацює з королівською сім’єю протягом багатьох років і вже неодноразово робив портретні знімки для самої принцеси Анни.

«Напередодні 75-річчя Її Королівської Високості Букінгемський палац опублікував нову фотографію принцеси.

Принцеса Анна / © Getty Images

Знімок було зроблено минулого місяця у парку Геткомб, приватній резиденції принцеси. Автором фотографії став Джон Суоннелл», таке повідомлення з’явилося на сторінці в Instagram британської королівської родини.

На фото сестра короля Чарльза зазнімкована в синій сукні з білим коміром і манжетами, у неї зробила фірмова зачіска, легкий макіяж на обличчі, у вухах сережки-цвяшки з сапфірами, а на пальці заручальна каблучка і обручка.

Нагадаємо, раніше Суоннелл фотографував принцесу на честь її 40-річчя 1990 року, 50-річчя 2000 року, 60-річчя 2010 року та 70-річчя 2020 року.

Нагадаємо, за тиждень до знаменного дня, Букінгемський палац представив новий портрет принцеси Анни, на якому вона зазнімкована з чоловіком, віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом. Знімок зробив королівський фотограф Кріс Джексон перед французьким державним бенкетом у Віндзорському замку 9 липня.

Принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс у день державного бенкету / © Associated Press

