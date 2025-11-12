- Дата публікації
У синій сукні та сережках-пензликах: королева Камілла приєдналася до короля Чарльза на прийомі
Король Чарльз та королева Камілла організували прийом для ветеранів, які служили у Другій світовій війні на Тихому океані, та їхніх сімей у Віндзорському замку.
На заході королева Камілла з’явилася в темно-синій сукні від Fiona Clare, а до неї підібрала відповідні аксесуари: сережки-пензлики з білого золота з сапфірами Official Faberge, підвіску з синім серцем і розсипом діамантів (передбачений подарунок її чоловіка) і браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra 5 мотивів із 18-каратного жовтого золота з агатом на зап’ястя.
У королеви було її фірмове укладання та легкий макіяж. Король Чарльз одягнувся у темно-синій костюм, білу сорочку та світлу краватку. Обидвоє були з червоними маками на грудях.
Цього ж дня королева Камілла відвідала прийом у Кларенс-гаусі, який сама організувала для авторів і спонсорів нещодавно оголошеної Дитячої Букерівської премії. На ньому зненацька з’явилася голлівудська акторка та продюсерка — Сара Джессіка Паркер.