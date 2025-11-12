У синій сукні та сережках-пензликах: королева Камілла приєдналася до короля Чарльза на прийомі

Королева Камілла / © Associated Press

На заході королева Камілла з’явилася в темно-синій сукні від Fiona Clare, а до неї підібрала відповідні аксесуари: сережки-пензлики з білого золота з сапфірами Official Faberge, підвіску з синім серцем і розсипом діамантів (передбачений подарунок її чоловіка) і браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra 5 мотивів із 18-каратного жовтого золота з агатом на зап’ястя.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

У королеви було її фірмове укладання та легкий макіяж. Король Чарльз одягнувся у темно-синій костюм, білу сорочку та світлу краватку. Обидвоє були з червоними маками на грудях.

Королева Камілла / © Associated Press

Цього ж дня королева Камілла відвідала прийом у Кларенс-гаусі, який сама організувала для авторів і спонсорів нещодавно оголошеної Дитячої Букерівської премії. На ньому зненацька з’явилася голлівудська акторка та продюсерка — Сара Джессіка Паркер.

