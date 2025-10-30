У синій сукні та сережках-висячках: королева Летиція у стриманому аутфіті приїхала на пам’ятний захід

Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI та королева Летиція вшанували пам’ять жертв руйнівного урагану «Дана» на заході, що відбувся 29 жовтня, у Музеї принца Філіпа у Музеї мистецтв та наук Валенсії.

Летиція з’явилася на заході у синій сукні з вузлом на талії від валенсійської дизайнерки Іоланди Гільєн, яка втратила все під час повені рік тому.

«Це велика честь та гордість для мене та всієї моєї команди. У такий сумний день, як перша річниця урагану „Дана“, вона подарувала мені радість та щастя», — розповіла дизайнерка у коментарі виданню Vanitatis. «Ми з величезним задоволенням прийняли це замовлення. Ми пошили для неї три різні сукні за власними ескізами та адаптували їх до цієї нагоди. Вона сама обрала ту саму сукню, яку одягла до Музею мистецтв та наук», — розповіла дизайнерка.

До свого образу королева Летиція підібрала сережки-висячки з синім камінням, улюблену каблучку Coreterno, зробила гарне укладання та виразний макіяж. Її чоловік одягнув темно-синій костюм, сорочку і краватку до тону.

