У синій сукні та туфлях на високих підборах: принцеса Кейт із сім’єю відвідала Вімблдон

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Завітавши на фінал жіночого одиночного розряду в суботу, принцеса Уельська повернулася, щоб подивитися, хто забере додому трофей серед чоловіків. Цього разу принц Вільям приєднався до своєї дружини на спортивному заході разом із двома старшими дітьми — принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, які, як відомо, обожнюють теніс.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на Уімблдоні / © Associated Press

Принц Вільям та принц Джордж були в костюмах та краватках, а принцеса Кейт та принцеса Шарлотта — у літніх сукнях. Синій бант у волоссі Шарлотти ідеально доповнював вбрання її мами.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на Уімблдоні / © Associated Press

© Associated Press

Кетрін же одяглася в синю сукню міді з бантом від Roksanda, туфлі Ralph Lauren кольору капучино на підборах, солом’яний капелюх з широкими крисами та стрічкою від LK Bennett, а також сонцезахисні окуляри Ralph Lauren. Кейт доповнила образ золотим ланцюжком з підвіскою та вісьмома маленькими діамантами від Daniella Draper, сережками з білого золота Сartier і годинником теж від Сartier. Її волосся було розпущене і красиво укладене хвилями.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Шарлотта та принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Публіка знову дуже тепло вітала принцесу Кейт та її родину, як і минулого дня на Вімблдоні.

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт вручає нагороду Янніку Сіннеру / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press