У синій сукні та з діамантовою брошкою-метеликом: королева Камілла приїхала на черговий прийом у палаці
Королева Камілла організувала прийом на честь переможців конкурсу есе Королеви Співдружності у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.
Для появи на прийомі королева обрала темно-синю сукню нового дизайну від Anna Valentine і взула високі замшеві чорні чоботи Russell and Bromley. Образ Її Величності доповнювали сережки-пензлики з білого золота із сапфірами від official faberge, вона одягла свою пластинчасту підвіску з ініціалами її онуків та нове намисто з переплетеними діамантовими серцями, а також свій улюблений браслет на зап’ястя Van Cleef & Ar. Також на грудях у неї була діамантова брошка-метелик і брошка-бджола.
Камілла зробила своє фірмове укладання і на її обличчі був легкий макіяж.
А нещодавно королева Камілла влаштувала прийом у Букінгемському палаці. Її Величність, як покровителька Англійського національного балету, зустрілася з артистами та покликала гостей, щоб відзначити 75-річчя балетної трупи.