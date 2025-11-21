У синій сукні та з діамантовою брошкою-метеликом: королева Камілла приїхала на черговий прийом у палаці

Королева Камілла / © Getty Images

Для появи на прийомі королева обрала темно-синю сукню нового дизайну від Anna Valentine і взула високі замшеві чорні чоботи Russell and Bromley. Образ Її Величності доповнювали сережки-пензлики з білого золота із сапфірами від official faberge, вона одягла свою пластинчасту підвіску з ініціалами її онуків та нове намисто з переплетеними діамантовими серцями, а також свій улюблений браслет на зап’ястя Van Cleef & Ar. Також на грудях у неї була діамантова брошка-метелик і брошка-бджола.

Королева Камілла з гостями / © Associated Press

Камілла зробила своє фірмове укладання і на її обличчі був легкий макіяж.

Королева Камілла / © Getty Images

А нещодавно королева Камілла влаштувала прийом у Букінгемському палаці. Її Величність, як покровителька Англійського національного балету, зустрілася з артистами та покликала гостей, щоб відзначити 75-річчя балетної трупи.

