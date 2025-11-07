У синій сукні та з новою зачіскою: кронпринцеса Вікторія провела зустріч у королівському палаці

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Під час зустрічі кронпринцеса ухвалила нового генерального секретаря Фонду Кароліну Янсон, яка вручила їй Блакитний вузол — символ боротьби з діабетом 1 типу.

Вікторія також познайомилася з новою м’якою іграшкою Фонду, що розвиває, — драконом Міллі. Дракон буде переданий до лікарень по всій країні дітям віком від 0 до 11 років, які страждають на діабет 1 типу.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Її Королівська Високість кронпринцеса є покровителькою Дитячого фонду боротьби з діабетом.

Майбутня королева з’явилася на зустрічі у темно-синій сукні міді з довгими рукавами та бантом на шиї та підібрала до неї замшеві туфлі-човники на підборах. Ми також звернули увагу, що Вікторія зробила іншу зачіску, ніж зазвичай, зібравши волосся у хвіст, а не в класичний пучок, а також вона одягла сережки-кільця у вуха.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як кронпринцеса Вікторія зустрічалася з імператором Японії та присіла перед ним у глибокому реверансі.