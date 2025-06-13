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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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285
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1 хв

У синій сукні та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна на прийомі у Віндзорі

Принцеса Анна сходила на захід до Віндзорського замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Її королівська Високість взяла участь у прийомі на честь Королівської премії за підприємництво у Віндзорському замку 12 червня 2025 року у Віндзорі.

Засновані королівським указом 1965 року, ці нагороди є найпрестижнішими діловими нагородами у Великій Британії, а їхні володарі визнаються одними з найкращих представників британського бізнесу.

Принцеса Анна на прийому у Віндзорському замку / © Getty Images

Принцеса Анна на прийому у Віндзорському замку / © Getty Images

Королівська принцеса прибула на прийом в елегантній синій сукні з білим окантуванням, доповнивши вбрання синіми рукавичками та сумкою, яку тримала під пахвою. У неї у вухах сяяли сережки з сапфірами, губи Анна підкреслила яскравою помадою, а волосся зібрала у традиційну зачіску «вулик», яку носить все життя.

Тим часом брат принцеси — король Чарльз — провів прийом у Сент-Джеймському палаці. Там він зустрівся із зірками кіно — Кейт Вінслет та Меріл Стріп, а також Девідом Бекхемом — найчастішим гостем на багатьох королівських заходах.

Король Чарльз на приймі в Сент-Джеймському палаці / © Associated Press

Король Чарльз на приймі в Сент-Джеймському палаці / © Associated Press

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