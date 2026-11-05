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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У синій сукні з оголеним плечем: королева Летиція викликала фурор на дипломатичному прийомі

Іспанська королева Летиція разом із королем Філіпом VI вітала гостей у Королівському палаці в Мадриді.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Монарша пара влаштувала дипломатичну вечерю в Королівському палаці в Мадриді, вітаючи делегації, які прибули на 30-й Іберо-американський саміт глав держав та урядів, після церемонії відкриття заходу в міському театрі «Театро Реал».

На прийомі Летиція з'явилася в темно-синій сукні з асиметричним вирізом, що відкриває одне плече, а інше прикрашала велика скульптурна квітка від іспанського бренду Delpozo. Туфлі у королеви були від Magrit і відповідний за кольором клатч завершував аутфіт.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Вона уклала своє каштанове волосся м'якими, блискучими хвилями з глибоким бічним проділом, заправивши одне пасмо за вухо, щоб показати блискучі сережки з аквамаринами у формі крапель від Aldao. Вона також одягла браслет, що поєднує діаманти та сапфіри, і свою улюблену каблучку Coreterno. Рожевий макіяж та рожева помада завершили її образ.

Король Філіп VI одягнув темний костюм, білу сорочку та фіолетову краватку з візерунком. На фотографіях пара зазнімкована, вітаючою гостей на тлі багато прикрашених палацових декорацій із позолоченими дзеркалами, візерунчастими стінами та канделябрами, що світяться.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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