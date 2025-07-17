У синій сукні з воланами та сумкою Furla: королева Летиція підтримала дочку на церемонії в Марині

Королева Летиція / © Getty Images

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Урочистий захід відбувся вчора в Марині, де знаходиться Військово-морська школа, навчання в якій проходила спадкоємиця престолу.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

На церемонії з’явилася родина Леонор. Її мати королева Летиція приїхала в літній темно-синій сукні від Vogana з льону та віскози, зі структурованим драпуванням, прикрашеним торочкою та контрастною вишивкою. Королева доповнила образ босоніжками на невисоких підборах з тонкими ремінцями від Hugo Boss та білою сумкою улюбленого бренду Furla із золотою металевою застібкою та короткою ручкою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева доповнила свій образ легким макіяжем, густе довге волосся розпустила і одягла улюблену каблучку Coreterno.

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Іспанська королівська родина / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки.