ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

У сино-жовтому луку і туфлях із заклепками: нідерландська принцеса в яскравому образі сходила на виставку

Тітка короля Нідерландів Віллема-Олександра — принцеса Маргріт — вперше з’явилася на публіці після травми на льоду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Маргріт

Принцеса Маргріт / © Getty Images

У березні 2025 року молодша сестра принцеси Беатрікс (колишньої королеви Нідерландів та матері Віллема-Олександра) зламала плече під час участі в Hollandse 100 — благодійному заході, який проводився на льодовій ковзанці Thialf у Геренвені у Фрісландії.

Принцеса Маргріт / © Getty Images

Принцеса Маргріт / © Getty Images

Через півтора місяці 82-річна принцеса вже одужала. Вона відвідала разом із чоловіком Пітером ван Волленговеном відкриття виставки «Корінні визволителі» у Музеї Свободи у Грусбеку.

Принцеса Маргріт / © Getty Images

Принцеса Маргріт / © Getty Images

Маргріт була одягнена в жовту блузку і сині штани, а взута в сині туфлі з металевими заклепками. Вона була з тростиною, а інша рука принцеси була в спеціальній пов’язці через шию. Принцеса усміхалася і була в гарному настрої. Вона зробила зачіску, була в окулярах і з двоколірними сережками у вухах.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про чотири епізоди, коли здоров’я британської принцеси Анни було під загрозою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie