- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
У сино-жовтому луку і туфлях із заклепками: нідерландська принцеса в яскравому образі сходила на виставку
Тітка короля Нідерландів Віллема-Олександра — принцеса Маргріт — вперше з’явилася на публіці після травми на льоду.
У березні 2025 року молодша сестра принцеси Беатрікс (колишньої королеви Нідерландів та матері Віллема-Олександра) зламала плече під час участі в Hollandse 100 — благодійному заході, який проводився на льодовій ковзанці Thialf у Геренвені у Фрісландії.
Через півтора місяці 82-річна принцеса вже одужала. Вона відвідала разом із чоловіком Пітером ван Волленговеном відкриття виставки «Корінні визволителі» у Музеї Свободи у Грусбеку.
Маргріт була одягнена в жовту блузку і сині штани, а взута в сині туфлі з металевими заклепками. Вона була з тростиною, а інша рука принцеси була в спеціальній пов’язці через шию. Принцеса усміхалася і була в гарному настрої. Вона зробила зачіску, була в окулярах і з двоколірними сережками у вухах.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали про чотири епізоди, коли здоров’я британської принцеси Анни було під загрозою.