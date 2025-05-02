У сино-жовтому луку і туфлях із заклепками: нідерландська принцеса в яскравому образі сходила на виставку

Принцеса Маргріт / © Getty Images

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У березні 2025 року молодша сестра принцеси Беатрікс (колишньої королеви Нідерландів та матері Віллема-Олександра) зламала плече під час участі в Hollandse 100 — благодійному заході, який проводився на льодовій ковзанці Thialf у Геренвені у Фрісландії.

Принцеса Маргріт / © Getty Images

Через півтора місяці 82-річна принцеса вже одужала. Вона відвідала разом із чоловіком Пітером ван Волленговеном відкриття виставки «Корінні визволителі» у Музеї Свободи у Грусбеку.

Принцеса Маргріт / © Getty Images

Маргріт була одягнена в жовту блузку і сині штани, а взута в сині туфлі з металевими заклепками. Вона була з тростиною, а інша рука принцеси була в спеціальній пов’язці через шию. Принцеса усміхалася і була в гарному настрої. Вона зробила зачіску, була в окулярах і з двоколірними сережками у вухах.

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