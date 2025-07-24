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У синьому асиметричному комбінезоні: інфанта Софія відвідала церемонію в Барселоні
Молодша сестра принцеси Леонор також приїхала на церемонію «Принцеса Жирона» у Барселоні.
18-річна дівчина обрала для виходу у світ зі своєю родиною асиметричний темно-синій комбінезон, оголивши одне плече з драпуванням з боків і струмливими рукавами, який відмінно поєднувався за кольором вбрання її сестри і матері.
Довге русяве волосся інфанти Софії було розпущене, а спереду вона заплела дві тонкі кіски і заколола їх позаду шпилькою. Макіяж інфанти був виконаний у натуральних відтінках. Образ дівчини вийшов елегантний і стильний.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як інфанта Софія відвідала зустріч у палаці у легкій літній сукні, повторивши свій образ, який носила минулого року під час відпустки.