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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

У синьому асиметричному комбінезоні: інфанта Софія відвідала церемонію в Барселоні

Молодша сестра принцеси Леонор також приїхала на церемонію «Принцеса Жирона» у Барселоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

18-річна дівчина обрала для виходу у світ зі своєю родиною асиметричний темно-синій комбінезон, оголивши одне плече з драпуванням з боків і струмливими рукавами, який відмінно поєднувався за кольором вбрання її сестри і матері.

Довге русяве волосся інфанти Софії було розпущене, а спереду вона заплела дві тонкі кіски і заколола їх позаду шпилькою. Макіяж інфанти був виконаний у натуральних відтінках. Образ дівчини вийшов елегантний і стильний.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як інфанта Софія відвідала зустріч у палаці у легкій літній сукні, повторивши свій образ, який носила минулого року під час відпустки.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія з принцесою Ірен / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія з принцесою Ірен / © Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

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